Сергей Брызгалов: "Отпуск затянулся, поэтому работал самостоятельно"

Защитник Сергей Брызгалов, который ранее стал игроком "Урала", рассказал о своей физической форме. В начале июля 25-летний россиянин покинул "Анжи" в связи с истечением контракта.

- Физическое состояние? Так как после прошлого сезона у меня закончился контракт с "Анжи", шли переговоры, поэтому отпуск немного затянулся. Я тренировался самостоятельно, - цитирует официальный сайт клуба Брызгалова. - Но эта работа не сравнится с той, когда работаешь с командой. Поэтому сейчас набираю кондиции. Иногда больше работаю с тренером по физической подготовке. Думаю, меня и всю команду к началу сезона тренерский штаб подведет в оптимальном физическом состоянии.