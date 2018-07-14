Сергей Брызгалов: " Надеюсь, в этом сезоне "Уралу" удастся попасть в еврокубки"

Новичок "Урала" защитник Сергей Брызгалов заявил, что хочет попасть с командой в еврокубки, а также рассказал, как влился в коллектив. Прошлый сезон уральцы завершили на 12 месте в РФПЛ.

- Здесь очень хорошая и крепкая команда, которая в прошлом сезоне могла попасть в еврокубки. Надеюсь, в этом сезоне нам удастся это сделать, - приводит официальный сайт клуба слова Брызгалова. - Со всеми ребятами из комнады пересекались на футбольном поле. Кого-то знаю чуть лучше, кого-то чуть меньше. Хорошо знаю Ярослава Годзюра. Мы вместе играли в "Ахмате". Здесь очень хороший коллектив, дружная команда. В такой коллектив легко вливаться. Спасибо ребятам за такой прием. В некоторых моментах они мне помогают.

Прошлый сезон 25-летний защитник провел в "Анжи", за который сыграл 25 матчей и забил 2 гола.