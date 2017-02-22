Сергей Брызгалов мечтает попасть в сборную России и выступить на ЧМ-2018

Новичок "Анжи" Сергей Брызгалов дал понять, что мечтает попасть в сборную России и выступить на чемпионате мира-2018. По словам защитника, для этого необходимо сперва проявить себя в клубе.

- Конечно, у каждого футболиста есть желание выступать за свою национальную сборную, - цитирует официальный сайт "Анжи" Брызгалова. - Но для того, чтобы туда попасть, нужно достойно показывать себя в играх за свой клуб, постоянно играть, получать игровую практику и выходить на определенный уровень. Только после этого на тебя может обратить внимание тренерский штаб сборной России.

- Еще раз про сборную. Есть желание сыграть на домашнем для России чемпионате мира?

- Думаю, это желание любого российского футболиста, который выступает в премьер-лиге. Да и не только в премьер-лиге.