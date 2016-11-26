Сергей Брызгалов: "Если вдруг забью "Спартаку", буду рад"

Защитник "Терека" Сергей Брызгалов заявил, что не испытывает особенных эмоций перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Спартака". Ранее футболист в течение 5 лет выступал за красно-белых. Также он отметил, что будет праздновать свой гол в ворота московской команды, если вдруг получится забить.

– В команде все понимают, что "Спартак" – это серьезный раздражитель! - цитируют "Известия" Брызгалова. - Мы должны выйти на поле и показать свой максимум, сыграть на пределе возможностей. В таких матчах на первое место выходит характер и огромное желание победить. Важно не терять концентрацию на протяжении всей игры. Цена ошибки довольно велика.

– Испытываете ли какие-то особенные эмоции перед матчем против своего бывшего клуба?

– Эмоции такие же, как и перед любой другой игрой. Ничего необычного. Нужно выходить и побеждать, брать три очка.

– Если вдруг забьете гол, будете праздновать?

– Я игрок оборонительного плана, и в игре мне представляется мало шансов для того, чтобы отличиться. Но если вдруг забью, буду рад!

Трансляция матча "Терек" - "Спартак"