Сергей Бреев: "Оренбург" с таким трудом вышел в РФПЛ, и сам все отдал"

Полузащитник "Оренбурга" Сергей Бреев после поражения от "СКА-Хабаровск" (0:0, 3:5 – пен.) в стыковых матчах за место в премьер-лиге отметил, что команда сама должна была решать свою судьбу на следующий сезон. Хавбек подчеркнул, что в последних матчах премьер-лиги коллектив отдал очень много сил.

– Очень жаль, что вылетели, – сказал для клубной пресс-службы Бреев. – С таким трудом добились выхода и, в принципе, все сами отдали. Очень много сил потратили в последние недели, когда были важные игры. Выигрывали тяжелые матчи и, наверное, эмоционально и физически уже к последней игре выгорели. Тут объяснений и оправданий искать не стоит, надо было самим сегодня решать все вопросы.

Трансляция матча "Оренбург" – "СКА-Хабаровск"