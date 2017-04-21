Сергей Божин: "Матч "Крылья" - "Рубин" - это дерби, здесь не важно состояние команд"

Защитник "Крыльев Советов" Сергей Божин выразил мнение, что в матче 24-го тура чемпионата России против "Рубина" турнирное положение и физическое состояние команд уйдет на второй план. По словам футболиста, он следит за играми конкурентов самарцев в борьбе за выживание, но отмечает, что команде нужно в первую очередь обращать внимание на свою игру.

– Каждый матч придает мне уверенности, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Божина. - С каждой игрой все лучше и лучше чувствую партнеров. Для меня это – большой шаг вперед. Я очень рад, что тренер доверяет мне. Конечно, любой спортсмен занимается самокопанием, ищет недочеты, чтобы их исправить, не останавливаться на достигнутом. Я – не исключение. А так – со стороны виднее.

– Следите за матчами с участием конкурентов самарцев?

– Конечно. Но сейчас не то чтобы нет смысла заглядывать в таблицу, а нужно отталкиваться от своей игры, не смотреть на оппонентов и набирать в каждом матче три очка. Если мы будем побеждать в каждой игре, не надо будет смотреть в турнирную таблицу.

– Впереди у "Крыльев" – матч с "Рубином". Ваше мнение о нынешней казанской команде?

– У "Рубина" хорошая команда, я не знаю, в чем у них дело, что они так играют. Но это профессионалы, которые будут выходить и биться за свой клуб, а мы, соответственно, за свой. Это будет волжское дерби, и здесь не важно состояние команд, их турнирное положение.

Матч "Крылья Советов" - "Рубин" состоится в воскресенье, 23 апреля, начало - в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.