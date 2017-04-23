Сергей Божин: "Крыльям Советов" не хватает последнего паса в матче с "Рубином"

Защитник "Крыльев Советов" Сергей Божин в перерыве домашнего матча 24-го тура чемпионата России с "Рубином" подчеркнул, что его команда владела преимуществом. При этом он отметил, что самарцам не хватало решающего паса в завещающей стадии атаки.

- Чего не хватило команде в первом тайме? Мы владели преимуществом, но нам не хватило, я считаю, последнего паса и удара, завершения атаки, - сказал Божин в эфире телеканала "Наш футбол". - Мы заходили в штрафную, но били выше ворот, а иногда вратарь спасал.

Удобно ли играть слева? Я в прошлом сезоне играл левого защитника, поэтому, если надо, перестраиваюсь без проблем.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Рубин"