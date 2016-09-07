Сергей Баланович: "После поражения от "Зенита" необходимо было пересмотреть свою игру"

Полузащитник "Амкара" Сергей Баланович рассказал о том, как команда готовится к матчу 6-го тура РФПЛ с "Томью". Футболист добавил, что "Амкар" разобрал неудачную игру против "Зенита".

– С одной стороны, не так много времени прошло с начала чемпионата, чтобы устать, и нужна была такая длинная пауза, – приводит слова Балановича официальный сайт "Амкара". – С другой – в последней встрече потерпели серьезное поражение, после таких матчей перерыв всегда нужен, пересмотреть свою игру, восстановиться психологически. Мы эту встречу хорошо разобрали, "переварили" и сейчас в нормальном режиме готовимся к следующей. Знаю о хороших взаимоотношениях между болельщиками "Томи" и "Амкара", но для меня это будет первая игра против клуба из Томска. Играем дома, поэтому тем более приложим все усилия, чтобы порадовать в первую очередь своих поклонников. "Амкар" дома должен выигрывать у любой команды. Пусть "Томь" и не топ-клуб, думаю, не будет проблем и с психологическим настроем – "Зенит", "Томь" или кто-то еще, все понимают, что нужно забирать очки у любого соперника. Постараемся сделать это в субботу при своих болельщиках.