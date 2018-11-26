Сергей Балахнин: "Зенит" играл лучше, создал больше моментов и заслуженно победил "Ростов"

Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин в интервью "СЭ" отметил, что "Зенит" заслуженно победил дончан в матче 15-го тура чемпионата России (2:0).

– Все по делу, Сергей Николаевич?

– Абсолютно. "Зенит" играл лучше, создал больше моментов и заслуженно победил. У "Ростова" в атаке вообще ничего не получалось. Лишь несколько ударов со средней дистанции, и все.

– Стартовый состав "Зенита" удивил?

– Не то слово! Вплоть до стартового свистка сидел и гадал, по какой же схеме будут играть. То ли в два центральных защитника, то ли в три.

– Да еще Семак в предматчевом интервью тумана напустил.

– Вот-вот. Изначально я склонялся к расстановке 4-4-2. Думал, на флангах выйдут Анюков и Кузяев. Вариант с тремя центральными казался слишком рискованным.

– Это почему же?

– При такой схеме могли возникнуть серьезные проблемы сзади, ведь Ивановичу и Анюкову явно не хватает скорости. Однако "Ростов" этим не воспользовался. Защитники "Зенита" сыграли надежно, компактно, не оставляли за спиной свободных зон. Плюс на правом фланге активно помогал обороне Кузяев, который, как всегда, проделал огромный объем работы. (Александр Кружков)

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