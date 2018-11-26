Сергей Балахнин: "У "Зенита" выделить особо некого"

Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин в интервью "СЭ" отметил, что игроки "Зенита" отыграли на своем уровне в матче 15-го тура чемпионата России против донской команды (2:0). По его словам, в составе питерцев выделить некого.

– Кого у "Зенита" отметите?

– Да выделить особо некого. Все отыграли на своем уровне. Даже Дриусси, хотя забил сам и отдал голевую, не феерил. Парень креативный, быстрый, техничный, может играть гораздо интереснее. "Зенит" вообще в последних матчах, если и побеждает, то на классе. Чувствуется, нет прежнего запала, драйва, куража.

– С чем это связано?

– Все-таки уже много матчей позади, футболисты устали. Нет свежести. Вспомните, как они играли в начале сезона. Не раз дожимали соперника на последних минутах – за счет настроя, желания, азарта. Просто убивали команды! Что в чемпионате, что в еврокубках. Сейчас этой искры не видно. Хотя в России "Зенит" способен брать очки и на классе. Вот для победы над "Ростовом" этого как раз хватило. (Александр Кружков)

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