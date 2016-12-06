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Сергей Балахнин: "Сборная России оставила отпечаток на работе Слуцкого в ЦСКА"

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Сергей Балахнин, работавший помощником Леонида Слуцкого в сборной России, отметил, что работа специалиста в национальной команде оставила след в его пребывании в ЦСКА. Сегодня армейский клуб объявил об уходе Слуцкого спустя семь лет сотрудничества.

 
Леонид СЛУЦКИЙ.ЦСКА объявил об уходе Слуцкого

– Все оставляет отпечаток, а работа в сборной – в большей степени, – цитирует ТАСС Балахнина. – Решение складывалось из множества факторов. И дело даже не в насыщенности года, чем больше он работает, тем лучше себя чувствует.

Слуцкий – мой друг и соратник, поэтому я всегда буду его поддерживать во всех начинаниях. Объективно на данный момент это самый успешный тренер России. Из этого вытекает и все остальное.

 

 

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