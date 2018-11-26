Сергей Балахнин: "По моей информации, братья Березуцкие будут стажироваться в "Витессе"

Экс-главный тренер "Ростова", в недавнем прошлом ассистент Леонида Слуцкого в сборной России Сергей Балахнин сказал, что братья Алексей и Василий Березуцкие пройдут стажировку в "Витессе".

- С Леонидом Слуцким общаетесь?

– В последнее время – реже. Понимаю, у человека много работы, неудобно отвлекать. Но за игрой его команды слежу. Знаю, в последнем туре "Витесс" уверенно обыграл "Виллем II" и вышел на четвертое место. Надеюсь, все у Леонида Викторовича получится, искренне желаю ему удачи.

– Говорят, Березуцкие в декабре станут обладателями лицензии А и войдут в штаб "Витесса".

– По моей информации пока речь идет исключительно о стажировке. Она уже давно запланирована. Но я не удивлюсь, если со временем Вася и Леша пополнят штаб Слуцкого. С Леонидом Викторовичем у них великолепные отношения. Он и меня в гости зовет. Обещал прилететь, да семейные обстоятельства помешали. Если и доеду до Голландии, то теперь уже только после Нового года. (Александр Кружков)

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