Сергей Балахнин: "Не сомневаюсь, Карпин с удовольствием пошел бы в "Спартак"

Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак" мог забрать Валерия Карпина, если хотел бы видеть его во главе команды. По его словам, сам наставник туда с удовольствием пошел бы.

– Карпин правильно сделал, что отказал "Спартаку"?

– Отвечу так. Если б "Спартак" действительно хотел его забрать, думаю, решил бы все вопросы, и Карпин возглавил бы клуб. Не сомневаюсь, он с удовольствием туда пошел бы.

– Неужели?

– Ну а почему нет? "Спартак" – это совсем другие задачи. Борьба за золото, еврокубки. С "Ростовом", несмотря на удачный старт, пробиться в Лигу Европы будет очень сложно. Мы же видим – соперники уже начинают приноравливаться к игре команды. Поэтому ей с каждым туром очки даются все тяжелее и тяжелее. (Александр Кружков)

Полная версия интервью Сергея Балахнина