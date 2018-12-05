Сергей Анохин: "Восстановление заболевших гепатитом воспитанников "Спартака" происходит нормально"

Восстановление воспитанников академии московского "Спартака", заболевших гепатитом, происходит нормально, они смогут вернуться в футбол, сообщил глава Московской федерации футбола Сергей Анохин. В конце октября появились новости о том, что ряд молодых игроков заболели гепатитом, после чего интернат красно-белых был опечатан решением суда.

– Была проблема с академией "Спартак", сейчас ее решили. Надеюсь, в ближайшее время суд примет решение, что ребятам, обучающимся в академии, можно будет вернуться, - отметил Анохин. - Все недостатки устранены, все стало качественней и лучше. Мы внимательно следим, как происходит восстановление ребят, которые, к сожалению, заболели. Со всеми все происходит нормально, они смогут вернуться играть в футбол, учиться и работать в Москве. (Александр Рогулев)