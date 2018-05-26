Сергей Анохин: "Надеемся, Мутко останется президентом РФС"

Вице-президент РФС Сергей Анохин считает, что вице-премьер РФ по вопросам строительства Виталий Мутко должен стать членом попечительского совета союза организации.

– За Мутко я голосовал еще в 2005-м году, – отметил Анохин. – Мнение футбольной общественности сводится к тому, что нам было бы комфортно работать с ним в качестве президента союза. Конечно, не дай бог, он из-за занятости не сможет этого делать. Надеемся, что он будет хотя бы в попечительском совете. Мы все желаем, чтобы все эти суды в CAS не затянулись, и он остался в своей должности. 25 декабря полномочия Мутко в должности президента РФС были приостановлены, поскольку он подал апелляцию в CAS на остранение от Олимпиад. (Евгений БЕЛОУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)