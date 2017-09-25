Сергей Андреев: "У Кокорина появилась легкость. Он уже куражится на поле"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев​ в интервью "СЭ" после матча 11-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Зенитом" (0:2) отметил, что у Александра Кокорина появились легкость и кураж. Также он признал свою ошибку в том, что критиковал раньше нападающего.

- Кто сейчас форвард номер один в России?

– Сегодня очень сильно выглядит Кокорин. У него появилась легкость. А еще важнее, что у него есть кураж. Он уже куражится, понимаете? А эта страшная вещь в хорошем смысле этого слова. Кстати, совсем недавно наткнулся в интернете на статью – на сайте "Спорт-Экспресса": "Те, кто критиковал Кокорина раньше". Нашел там и себя.

– Отказываетесь теперь от своих слов?

– Нет, не отказываюсь. Я тогда сказал, что, видимо, прогресса у него уже не будет… Но при этом добавил, что хотел бы ошибиться в своих предположениях. И теперь я с удовольствием признаю свою ошибку. Очень рад за него. Александр восстал из пепла. На него очень приятно смотреть. Особенно в первом тайме он произвел просто колоссальное впечатление. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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