Сергей Андреев: "Смолов выше по уровню Зе Луиша"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев в интервью "СЭ" отметил, что линия атаки "Спартака" не особо нуждается в усилении в лице нападающего "Краснодара" Федора Смолова.

– Там же есть и свои звезды. Ну, хорошо, не берем Промеса. У него другая позиция. Но как быть с Луизом Адриану и Зе Луишем? Смолову же еще нужно выиграть у них конкуренцию, - отметил Сергеев.

– Думаете, не выиграет?

– Дело даже не в чисто спортивной составляющей. Я не уверен, что в "Спартаке" его примут с распростертыми объятиями.

– Но почему?!

– Два железных конкурента у него появятся, так? Зе Луиш и Луиз Адриану. Два не друга, скажем так …

– А по уровню мастерства вы поставите Смолова выше Луиза Адриану и Зе Луиша?

– Он выше по уровню Зе Луиша. Луиз Адриану неплох, вроде бы, почти все умеет, но с его классом он должен больше забивать. Федор в этом плане выглядит гораздо предпочтительнее. Опять же не забывайте, что Смолов дважды лучший бомбардир нашего чемпионата. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, матч "Краснодар" - "Спартак" состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.