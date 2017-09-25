Сергей Андреев: "Смолов даже в одиночку сражался с "Зенитом"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев​ в интервью "СЭ" после матча 11-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Зенитом" (0:2) отметил, что Александр Кокорин выглядел предпочтительнее Федора Смолова.

– Перед матчем много сравнивали Смолова и Кокорина. Кто выглядел предпочтительнее в Краснодаре?

– Кокорин очень сильно провел первый тайм.

– А второй?

– Тоже пытался. Но как только Полоза убрали, острота впереди куда-то пропала. Может быть, это был какой-то тактический план? Мне сложно судить.

– А Смолов?

– Федор даже в одиночку сражался. А во втором тайме после выхода Вандерсона стал чувствовать себя еще комфортнее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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