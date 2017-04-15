Сергей Андреев: "Ростов" не будет сдаваться в матче с ЦСКА"

Экс-игрок и бывший тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев в интервью "СЭ" отметил, что "Ростов" в предстоящем матче с ЦСКА снова сыграет вничью. Последние четыре игры донской команды завершились со счетом 0:0.

– "Ростов" сдаваться не будет, – уверен Андреев. – В последних четырех играх команда не забивает, но и не пропускает. Недавно я заверил Диму Кириченко, что с ЦСКА счет опять будет 0:0. Он засмеялся и ответил: "Все возможно, Сергей Васильевич".

"Ростов" очень здорово и быстро разворачивает контратаки. Уверен, что они пару-тройку раз убегут. Другой вопрос, реализуют или нет. Моментов-то у ростовчан и в предыдущих матчах было достаточно, но с реализацией пока неважно. Так что на 75 % уверен в нулевой ничьей. Если сзади выйдут Навас, Мевля, Калачев и Кудряшов, сопернику точно ничего не светит.

– ЦСКА стоит особенно опасаться Бухарова?

– Сейчас Александр в самой лучшей форме за последние 5 – 6 лет. На последних минутах забил за сборную – и смотрится на две головы выше, чем Сердар Азмун, который выглядит просто ужасно. Будь я тренером "Ростова", выпускал бы сейчас иранца максимум минут на 15 – 20. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полное интервью Сергея Андреева