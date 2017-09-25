Сергей Андреев: "Полоз сильнее Дриусси"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев после матча 11-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Зенитом" (0:2) заявил, что форвард сине-бело-голубых Дмитрий Полоз сильнее одноклубника Себастьяна Дриусси. Также он считает Кристиана Нобоа сильнее Леандро Паредеса.

– Довольны, что экс-игрок "Ростова"​ Полоз забил такой шикарный гол?

– Да мне как-то не холодно и не жарко от этого. Я удивлен другим.

– Чем же?

– Что он до этого редко проходил в стартовый состав. Мало играл. На мой взгляд, Полоз сильнее Дриусси. Кроме того, Нобоа, считаю, сильнее Паредеса. Но это мое видение. А Манчини с ними работает 24 часа в сутки. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Андреева