Сергей Андреев: "Полоз сильнее Дриусси"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев после матча 11-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Зенитом" (0:2) заявил, что форвард сине-бело-голубых Дмитрий Полоз сильнее одноклубника Себастьяна Дриусси. Также он считает Кристиана Нобоа сильнее Леандро Паредеса.
– Довольны, что экс-игрок "Ростова" Полоз забил такой шикарный гол?
– Да мне как-то не холодно и не жарко от этого. Я удивлен другим.
– Чем же?
– Что он до этого редко проходил в стартовый состав. Мало играл. На мой взгляд, Полоз сильнее Дриусси. Кроме того, Нобоа, считаю, сильнее Паредеса. Но это мое видение. А Манчини с ними работает 24 часа в сутки. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #КраснодарЗенит 0:2 36' Дмитрий Полоз pic.twitter.com/EAvGyA6rGH– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 сентября 2017 г.
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- Ростов
- Кристиан Нобоа
- Зенит СПб
- Роберто Манчини
- Краснодар
- Сергей Андреев (футбол)
- Дмитрий Полоз
- Себастьян Дриусси
- Леандро Паредес
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Андреев был классным игроком, но как тренер и эксперт далёк от своих игровых возможностей
02:18