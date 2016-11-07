Сергей Андреев: "Ответ Евдокимова на пресс-конференции достоин кисти Айвазовского"

Известный тренер Сергей Андреев считает, что наставник "Оренбурга" Роберт Евдокимов очень корректно ответил на вопрос журналиста на пресс-конференции после матча 13-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (3:3). Один из журналистов предъявил Евдокимову претензии, что его подопечные в концовке встречи устроили на поле цирк.
Пресс-атташе "быков" Денис Данильченко поаплодировал этому вопросу, а специалист в корректной форме дал ответ. Уже после пресс-конференции между тренером и журналистами произошла перепалка.
– Я посмотрел сегодня сюжет по телевидению, – заметил Андреев. – Могу говорить только про то, что видел непосредственно на пресс-конференции. Вопрос журналиста был некорректный, неприятный. Хотя где-то можно понять разочарование краснодарцев.
Но главное другое. Роберт очень достойно ответил, корректно. Его ответ заслуживает кисти Айвазовского. Потом он уже матерился? Не знаю, не слышал, не видел. Поэтому мне некорректно оценивать. Мат, конечно, не есть хорошо, но, не зная всех обстоятельств, сложно комментировать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Don Miguel
Повторюсь, но за оскорбления надо давать сразу в харю. Регламент не позволяет на пресс-конференции, а потом "корреспондентишка" трусливо сбежал, а его "коллеги" растрезвонили мат человека, который не мог дать в харю. А чего ему было делать? Харя-то недоступна!
21:00
Chibisov
Очень был интересный тур в отношении соперников одной известной команды,зенит проиграл тереку,но судья не видел две игры рукой в штрафной игроками терека,в матче цска судья сорвал выход один на один тошича хотя это должен был быть отложенный штраф,оренбург с краснодаром в последние 15 минут играть не хотел,а просто валялся на поле по минуте с лишним и судья закрывал на это глаза и только в последние 5 минут начал предупреждать игроков оренбурга за затяжку времени.И все преследователи спартака лишились очков,как то слишком нагло тащат спартак,а других так же нагло притормаживают.
20:53
serzheo
Не надо сравнивать всемирно известного художника и его не менее известный "Девятый вал" с прохиндеем, оправдывающим валяние своих подопечных на лужайке, аки ленивцев и хитрованов - жуликов. Люди это смотреть не хотят.
20:48
murzikov
... а на заборе... Айвазовский написАл...))
20:02
Fajyz
defender_8 === Да не плачь, не все коту масленица! Роберт молодец!
19:37
defender_8
Айвазовский возьмёт кисть для увековечивания пресс-конференции, а захудалый абстракционист изобразит нам мат Евдокимова. Первую часть диптиха показывать Андрееву необязательно. Он не видел, не слышал, не знал о второй части. Пусть повесит на стенку.
19:33