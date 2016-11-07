Сергей Андреев: "Ответ Евдокимова на пресс-конференции достоин кисти Айвазовского"

Известный тренер Сергей Андреев считает, что наставник "Оренбурга" Роберт Евдокимов очень корректно ответил на вопрос журналиста на пресс-конференции после матча 13-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (3:3). Один из журналистов предъявил Евдокимову претензии, что его подопечные в концовке встречи устроили на поле цирк.

Пресс-атташе "быков" Денис Данильченко поаплодировал этому вопросу, а специалист в корректной форме дал ответ. Уже после пресс-конференции между тренером и журналистами произошла перепалка.

– Я посмотрел сегодня сюжет по телевидению, – заметил Андреев. – Могу говорить только про то, что видел непосредственно на пресс-конференции. Вопрос журналиста был некорректный, неприятный. Хотя где-то можно понять разочарование краснодарцев.

Но главное другое. Роберт очень достойно ответил, корректно. Его ответ заслуживает кисти Айвазовского. Потом он уже матерился? Не знаю, не слышал, не видел. Поэтому мне некорректно оценивать. Мат, конечно, не есть хорошо, но, не зная всех обстоятельств, сложно комментировать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)