Сергей Андреев: "Основания для критики у Карреры есть"

Бывший нападающий сборной СССР, СКА и "Ростельмаша" Сергеев Андреев выразил мнение, что в матче 27-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и "Томью" (1:0) у главного тренера москвичей Массимо Карреры были основания для недовольства. Специалист впервые не пришел пресс-конференцию после игры. "СЭ" вел текстовую трансляцию поединка.

– Каррера не лукавил, сказав перед игрой, что матч с "Томью" – самый сложный?

– Это очень опытный человек. Итальянец все прекрасно понимает, он абсолютно прав. Массимо знал, что на "Спартак" соперников не надо дополнительно настраивать. Так что нет, не лукавил.

– Вам хотелось, чтобы "Томь" сегодня преподнесла сюрприз на "Открытие Арене" и продлила интригу в чемпионате?

– Вот сегодня – нет. А в дерби, признаюсь, хотел, чтобы победил ЦСКА.

– Вот как?

– Я не болею ни за армейцев, ни за "Спартак". Но в случае поражения красно-белых было бы очень интересно посмотреть, как эта команда держит удар.

– "Спартак" мог бы тогда упустить чемпионство?

– Нет. Я, кажется, сказал, что он станет чемпионом еще 12 декабря. Многие тогда удивлялись: мол, за 13 туров можно вполне себе растерять 5 очков. Ну-ну… Разве 5 очков – это не отрыв? Это "Спартак" должен проиграть два матча, а ЦСКА и "Зенит" выиграть. А с каких это дел должно было произойти?! Нет, в золоте красно-белых я уже давно не сомневаюсь. Просто любопытно было бы посмотреть, как футболисты и тренер справились бы психологически после поражения в дерби.

– Понимаете вспышки гнева Карреры по ходу матча с "Томью"?

– Вспышек я не видел. Но вы заметили, что Каррера сразу после финального свистка ушел в раздевалку. Все это точно неслучайно. Раньше тренер всегда шел поздравлять свою команду. А теперь… Значит, итальянец не доволен. Да, выстояли, победили, набрали три очка. Но…

– Есть основания для недовольства?

– Каррера чувствовал, что будет очень тяжело. "Спартак" владел преимуществом, создал много моментов, но много чего не реализовал. Так что основания для критики у него есть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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