Сергей Андреев: "Не вижу, за счет чего ЦСКА может вскрыть оборону "Ростова"

Экс-игрок и бывший тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев в интервью "СЭ" отметил, что у ЦСКА нет атакующего потенциала, чтобы вскрыть надежную оборону "Ростова" в матче 23-го тура чемпионата России. По его словам, даже возвращение Алана Дзагоева не поможет армейцам.

– Что могут противопоставить ростовчанам армейцы?

– Пока не вижу, чем может взять ЦСКА. После зимнего перерыва команда чуть-чуть прибавила в солидности и надежности защиты. Но у нее нет потенциала, чтобы вскрыть хорошо построенную оборону.

– На днях стало известно, что Дзагоев, пропустивший два предыдущих тура, готовится к матчу.

– Алану будет нереально продемонстрировать свою лучшую игру. Дзагоев пропустил достаточно времени и только недавно приступил к тренировкам. В первых матчах после восстановления люди только возвращаются в игровой ритм. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полное интервью Сергея Андреева