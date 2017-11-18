Сергей Андреев: "Не стал бы говорить, что Смолов на таком кураже порвет "Спартак"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев в интервью "СЭ" в преддверии матча "Краснодар" - "Спартак" оценил форму нападающего "быков" Федора Смолова​. Однако, по его словам, говорить, что форвард сборной России порвет оборону красно-белых, не стоит.

– Федор радует, просто молодец! – воскликнул в начале разговора Андреев. - Забил два мяча Хабаровску, "Тосно", Испании. Ожил, набрал кондиции после травмы.

– После дубля в ворота испанцев Смолов на крыльях будет летать по полю в матче со "Спартаком"?

– Вы знаете, после любого гола вырастают крылья. Здорово, что у него сейчас такая статистика. Понимаете, когда ты два сезона подряд становишься лучшим бомбардиром, а потом получаешь травму, восстанавливаешься и три-четыре игры не забиваешь, то, естественно, нервничаешь. Но Федор – умница! Продолжал работать, двигаться, бороться. И вот вам, пожалуйста, – все воздалось в последних матчах!

– Некоторые специалисты уже считают, что на таком кураже после игры с испанцами Смолов способен разорвать оборону красно-белых.

– Разорвать – слишком громкое слово. С другой стороны, защите "Спартака" в последнее время, даже в последние годы, не хватает стабильности. Нет, я не говорю, что оборона москвичей слабая. Сзади "Спартак" может сыграть очень качественно – как, например, во встрече с "Ливерпулем".

– С "Ливерпулем"?

– Да. А что вас смущает? Они же выстояли – ничья добыта. Одно очко по такой игре – молодцы! И я не стал бы говорить, что сейчас Смолов на таком кураже порвет "Спартак". Красно-белые играют нынче весело. В последнее время подопечные Карреры напоминают команду чемпионского сезона.

– Что, кстати, можете ответить тем скептикам, которые считают, что испанцы не особо напрягались, что и позволило Смолову оформить дубль?

– Все-таки есть толика правды в том наблюдении, что испанцы не выкладывались на все 100 процентов. Особенно во втором тайме. Но это ни в коем случае не умаляет заслуг Федора в забитых им мячах. Оба раза Смолов сыграл просто великолепно! Испанцы не то чтобы расслабились, а уверовали в свою силу после 2:0. Ну и, конечно, эти два пенальти в наши ворота… Ну просто смешно! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, матч "Краснодар" - "Спартак" состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.