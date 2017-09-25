Сергей Андреев: "Наверное, пора говорить, что "Зенит" – чемпион. Но как-то не хочется"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев​ остался доволен матчем 11-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Зенитом" (0:2). Тем не менее, ему пока не хочется говорить о том, что клуб из Санкт-Петербурга можно уже считать чемпионом.

– Шикарный матч во всех отношениях?

– Хороший! Вне всякого сомнения. Первый тайм очень мощно провел "Зенит". Гости играли продуктивно, два забили. Конечно, питерцам было легче в атаке. Кокорин, Дзюба и Полоз превосходили одного Смолова. Когда у Федора после перерыва появился в помощниках еще и Вандерсон, ему стало проще.

– Главный вывод, который сделали по итогам этого поединка? Не пора ли вообще говорить, что "Зенит" – чемпион?

– Наверное, пора. Но как-то не хочется. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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