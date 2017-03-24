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Сергей Андреев: "Локомотиву" нельзя было расставаться с Самедовым"

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Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев в интервью "СЭ" выразил мнение, что "Локомотив" допустил ошибку, отпустив Александра Самедова. Его удивило это решение железнодорожников.

– Справа место себе застолбил Самедов. Но что будет, когда Мариу Фернандесу разрешат играть за сборную в официальных матчах?

– Фернандес серьезный конкурент для Самедова. Хотя Александр сейчас очень прилично выглядит. Меня удивило, почему "Локомотива" отпустил такого исполнителя. Это просто большая ошибка! Железнодорожникам нельзя было расставаться с этим полузащитником. В "Спартаке" он не утратил своих прежних качеств, ничего не растерял. Забил победный гол "Анжи". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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