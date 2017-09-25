Сергей Андреев: "Краснодару" не хватает Мамаева образца позапрошлого сезона"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев в интервью "СЭ" после матча 11-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Зенитом" (0:2) отметил, что краснодарцам не хватает Павла Мамаева образца позапрошлого сезона. Также он заявил, что вряд ли подопечные Игоря Шалимова смогут занять место выше четвертого.

– "Краснодару" сейчас явно не хватает Мамаева образца позапрошлого сезона?

– Да. Паша ведь не только отрабатывал в опорной зоне, но и выдавал отличные передачи. Когда Мамаев в порядке – Подберезкин, Перейра, Газинский вряд ли составят ему конкуренцию.

– На что в этом сезоне может претендовать "Краснодар"?

– "Краснодар" занял в прошлом сезоне четвертое место. Не думаю, что в этом чемпионате "быки" окажутся выше. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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