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Сергей Андреев: "Кокорин реализовал себя на 35 процентов"

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Вчера. Доха. Катар - Россия - 2:1. Александр КОКОРИН.Кокорин сыграл как ведущий российский форвард

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев оценил игру Александра Кокорина в контрольном матче с Катаром (1:2). Следующим соперником команды Станислава Черчесова будет сборная Румынии. Матч пройдет 15 ноября в Грозном.

– Давайте рассмотрим два момента. Хорошо, пенальти я не беру. Но помните, когда сначала он головой должен был забивать, а вратарь его опередил… А знаете почему? Потому что ждал, что мяч ему в голову попадет, не пошел на него, не доиграл эпизод. Да надо было с такого расстояния мяч вместе с вратарем в сетку заталкивать! Не знаю, почему он этого не сделал. Может, испугался травмы… Там же 5 сантиметров до мяча было.

А второй ыэпизод, когда он из убойной позиции не стал бить, а откатил в сторону? Но там же 12 метров, фактически пенальти! Любой нападающий в этой ситуации сам будет решать эпизод, а не отдаст пас. Значит, Кокорин боится ответственности…

Я не могу сказать, что Кокорин тактически не обучен. Нет, талантливый парень, игрок с большим потенциалом. Но он его реализовал всего лишь на 35 процентов. А все почему? Когда в 25 лет тебе на голову сваливаются такие деньжищи, а ты не прикладываешь для их получения особых усилий, сложно настроить себя на работу. Выкладываться надо на 100 процентов. Это, кстати, далеко не простое дело. Не всем под силу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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