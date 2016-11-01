Сергей Андреев: "Как можно трогать Слуцкого?"

Известный отечественный футболист и тренер Сергей Андреев встал на защиту главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Фанаты армейцев в матче чемпионата России против "Локомотива" (0:1) вывесили баннер с оскорблениями в адрес специалиста.

- Все больше разговоров о будущем Леонида Слуцкого в ЦСКА…

- У меня это вызывает удивление. Человек выигрывал вместе с командой титулы. Кубки, Суперкубки, был четвертьфинал Лиги чемпионов. Как можно его трогать? Он столько сделал для клуба!

- Мнение обывателей: Слуцкому не хватает смелости в плане тактики.

- Да, может, где-то его и "занесло". Весь негатив идет от сборной. Но все эти семь лет он работает в клубе в условиях кадровых проблем. Всегда максимум 13 человек в обойме. И регулярно выдерживает при этом борьбу на нескольких фронтах. Да болельщики ЦСКА должны Слуцкому в ноги кланяться! А они начинают выдумывать черт знает что. Чуть ли не травлю устроили. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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