Сергей Андреев: "Головину надо угадать с чемпионатом"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника ЦСКА Александра Головина в один из европейских клубов. Головин выступает в армейском клубе с 2015 года.



- Да сейчас не хочется об этом говорить. Скажу одно. Головину нужно угадать с чемпионатом. Пацан, конечно, суперталантливый, вопросов нет. Но ему надо угадать со своим выбором. Кто-то говорит про "Арсенал", кто-то пишет про "Ювентус". Но вы посмотрите на его антропометрические данные. Хватит ли ему атлетизма, физики? В Европе на каждой тренировке надо показывать свой класс. (Виталий АЙРАПЕТОВ)



Полное интервью Сергея Андреева

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