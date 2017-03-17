Сергей Андреев: "Бухаров выглядит прилично, поэтому и получил вызов в сборную России"

Бывший нападающий и тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев уверен в том, что форвард "Ростова" Александр Бухаров заслуженно получил вызов в состав сборной России на товарищеские матчи с Бельгией и Кот-д`Ивуаром. По его словам, сейчас он выглядит более убедительно, чем Артем Дзюба.

- Бухаров вновь выглядит убедительно? - вопрос Андрееву.

- Да. Я понимаю, почему во многих матчах в старте выходит именно он, а не Азмун. Александр выглядит очень прилично. Очень! Поэтому и получил приглашение в сборную. На этом фоне невызов Кокорина даже не обсуждается! Его просто не за что приглашать. Бухаров двигается, пашет. Его хватит на 60 - 65 минут, чтобы серьезно потерзать оборону.

- У Дзюбы появился серьезный конкурент в сборной.

- Думаю, сейчас Бухаров играет сильнее Дзюбы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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