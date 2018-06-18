Сергей Алейников - о Головине: "У него есть все, чтобы стать выдающимся игроком"

Бывший полузащитник "Ювентуса" Сергей Алейников считает, что хавбек сборной России и ЦСКА Александр Головин имеет все необходимые качества для того, чтобы стать выдающимся игроком. Ранее СМИ сообщали, что 22-летний россиянин близок к переходу в "Ювентус".

- У него есть талант для того, чтобы заиграть в большой команде, но этого недостаточно, - приводит слова Алейникова Gazzetta dello Sport. - Надо посмотреть на его игру против соперника, который сильнее Саудовской Аравии. У Головина есть все для того, что заиграть в топ-клубе, ведь он силен и в атаке, и при оборонительных действиях.

Алейников также добавил, что посоветует Головину быстрее изучить итальянский язык в случае переезда в чемпионат этой страны

- Если он туда переедет, то я бы посоветовал ему изучить итальянский язык и быть осторожнее с журналистами, - сказал Алейников.

В минувшем сезоне Головин сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. В настоящее время хавбек в составе сборной России выступает на чемпионате мира. В матче против Саудовской Аравии (5:0) Головин забил один гол и отдал две голевые передачи.

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