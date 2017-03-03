Сергей Алексеев: "Черчесов сделал упор на то, что интересы клубов и сборной совпадают"

Тренер по физической подготовке "Локомотива" Сергей Алексеев сообщил, что клубная подготовка футболистов РФПЛ по мере возможности будет меняться в преддверии выступления сборной России в Кубке конфедераций-2017. В четверг прошел семинар для врачей и тренеров по физподготовке клубов РФПЛ. Семинар проводили главный врач сборной России Эдуард Безуглов и тренер по физической подготовке национальной команды Владимир Паников, также в работе принял участие главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов.

– Было приятно, что мы все собрались и пообсуждали актуальные вопросы, связанные с функциональным состоянием, с особенностями подготовки футболистов, – цитирует "Р-Спорт" Алексеева. – Выступали интересные докладчики, была предоставлена полезная информация. Также мы обсуждали вопросы изменения в подготовке футболистов в клубах перед Кубком конфедераций. Думаю, что изменения и их внедрения по мере возможностей будут происходить.

Если бы такие семинары проходили чаще, это было бы полезно и для нас, клубных тренеров, и для сборной. Хотелось бы отметить, что очень приятно было увидеть главного тренера сборной Станислава Саламовича Черчесова и его заинтересованность в данном вопросе. Только положительные эмоции остались, надеюсь, что будем встречаться чаще.

Станислав Саламович сказал вступительное слово, оставил свои комментарии и пожелания относительно подготовки в клубах, чтобы это шло на пользу и клубам, и сборной. Упор был на то, что у нас у всех одна цель, и что интересы клубов и сборной совпадают, и это будет полезно для всех.

Очень хочется надеяться, что работа эта совместная будет продолжаться. Было очень плодотворное, профессиональное общение, где-то дискуссия, где-то обсуждение. Хотелось бы, чтобы такие семинары проводились чаще. Также хочу отметить высокий уровень организации. Это интересный обмен опытом, который очень важен и даст возможность для развития.