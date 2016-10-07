Сергей Аксенов: "ЦСКА получил от КЭДК УЕФА уведомление о Еременко"

Директор ПФК ЦСКА по информационной политике и связям с общественностью Сергей Аксенов разъяснил "СЭ" ситуацию, сложившуюся вокруг полузащитника армейцев Романа Еременко. Он подчеркнул, что хавбек в ближайшее время не будет комментировать произошедшее.

– ЦСКА, как и Футбольная ассоциация Финляндии, действительно получил от КЭДК УЕФА официальное уведомление о временном отстранении футболиста Романа Еременко на 30 дней, - сказал Аксенов. - До выяснения всех обстоятельств дела дополнительных комментариев ни клуб, ни игрок давать не будут. Заседание Дисциплинарного комитета Европейского футбольного союза по сути вопроса состоится в течение месяца. (Вячеслав КОРОТКИН)

УЕФА отстранил Романа Еременко на 30 дней //

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