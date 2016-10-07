Сергей Аксенов: "ЦСКА получил от КЭДК УЕФА уведомление о Еременко"

Директор ПФК ЦСКА по информационной политике и связям с общественностью Сергей Аксенов разъяснил "СЭ" ситуацию, сложившуюся вокруг полузащитника армейцев Романа Еременко. Он подчеркнул, что хавбек в ближайшее время не будет комментировать произошедшее.
– ЦСКА, как и Футбольная ассоциация Финляндии, действительно получил от КЭДК УЕФА официальное уведомление о временном отстранении футболиста Романа Еременко на 30 дней, - сказал Аксенов. - До выяснения всех обстоятельств дела дополнительных комментариев ни клуб, ни игрок давать не будут. Заседание Дисциплинарного комитета Европейского футбольного союза по сути вопроса состоится в течение месяца. (Вячеслав КОРОТКИН)
УЕФА отстранил Романа Еременко на 30 дней //
Алексей Еременко-старший: "Не знаю, почему сына отстранили на 30 дней"
Антиконь .
Тебя посодют, а ты не воруй!!!
14:38
Антиконь .
Свободу Юрию Деточкину!!! то бишь Роме-ереме!!!
14:35
yspesh4
Прикольный у нас чемп получается. Комментарии прикольные. Супершвайни сегодня на коне, 1000 комментов. Гость вылез с Карвалью, что по этой вене препарат попадает прямо в сердце. Желтота. Оренбург - чемпион.
14:27
**гость**
А почему все молчат ? В УЕФЕ ждут чемоданчик от Гинера.И конюшня молчит, пока его собирает. А потом : Я не принимал кокс , я только поцеловал девушку. Я с детства больной,я инвалид. Все аплодируют гениальности Гинера !
14:21
Гаттузо зол!
А я знаю в чем причина. Ерема вместо того чтобы гель лошадиная сила втирать в копыта и круп, принимал его внутрь по столовой ложке три раза в день.
14:14
manager78
Это еще кальяны у братьев и Игнашевича не проверили. Я давно говорил о том на ком шапка горит. И вся истерия в начале сезона из штаба ЦСКА тоже понятно что была связана с самыми честными и прозрачными действиями руководства. Вопрос? Сколько проработает еще в ЦСКА руководитель мед. отдела?
14:11
**гость**
Бывший лидер ЦСКА Даниэль Карвальо рассказывал, что в бытность футболистом московского клуба ему приходилось употреблять запрещенные препараты. Бразильский полузащитник заявлял, что его проблемы с лишним весом начались из-за того, что в армейском клубе он принимал допинг, причем не по своей воле — ему кололи стероиды. Препараты, по словам бразильца, ему навязал медицинский штаб ЦСКА, который посчитал, что игрок слишком «слаб». «Мне сделали несколько уколов в вену, на шестой или седьмой инъекции я попросил прекратить процедуры, поскольку выяснил, что по этой вене препарат попадает прямо в сердце. Я сказал, что больше не хочу никаких уколов», — приводила слова Карвальо бразильская радиостанция Radio estadao ESPN. Вратарь ЦСКА и юношеской сборной России Артур Нигматуллин попадался на применении допинга. Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал 18-летнего игрока с 22 февраля до 31 декабря 2010 года. В крови Нигматуллина были обнаружены следы вещества, использующегося для выведения допинга из организма.
14:07
manager78
Теперь понятно как можно заслужить право называться игроком месяца в команде "мастеров". Теперь у коняшек есть свой "Титов".
14:07
Супершвайни
Поря уж всем болелам быть за честный футбол!=)
14:00
Супершвайни
Супершвайни /// Ужасно! Вики! Вы эту дрянь читаете?...( Лучше сходите в библиотеку, в читальный зал, если не читаете печатные издания. Там всё гораздо строже... ) То что написано пером, не вырубить топором. А в тырне пиши... чё хочешь.(=========2Инквизитор 2013-9: нормально ) Мы же тебя не будем заносить в список Ирины Яровой) ЗЫЫЫ) Я бы выыыще сходил с конявыми и бомжатнями в бардель и послушал Chiribim Chiribom)) И был бы честный футбол =) 13:48
13:56
Инквизитор 2013-9
Ладно... Пойду поставлю на Андорру против португезов Кремль и Зимний... мож чё получится.))))
13:53
футбол2018
Ну вот и прекрасно! Бумеранг должен же вернуться!
13:53
Инквизитор 2013-9
Супершвайни /// Ужасно! Вики! Вы эту дрянь читаете?...( Лучше сходите в библиотеку, в читальный зал, если не читаете печатные издания. Там всё гораздо строже... ) То что написано пером, не вырубить топором. А в тырне пиши... чё хочешь.(
13:48
kaleva
Ну понятно же за что - не надо было прическу менять. УЕФА такого не смог вытерпеть.
13:47
Супершвайни
Инквизитор 2013-9 Супершвайни Это уже в тырнете зачитано, а что "по низам"? А? Кстати, забавно. Где связь и мотив? Кстати, какого года выпуска? 13:35========= Это не моё) Это их википедии Премьера Д.А.Медведева ! И я ооочень не уверен, что ты осмелишь это оспорить=)))
13:40
m33
Ну вот похоже и у конюшни свой "Егорушка бромантанщик" нарисовывается. Прекрасно, просто прекрасно )))
13:38
Инквизитор 2013-9
Супершвайни 2Инквизитор 2013-9: а давай я начну с шестой : Гинер: "Украинские СМИ сообщали, что в 1986 г. Фрунзенский РОВД УВД Харьковской области предъявило Евгению Гинеру обвинения по ст. 86-1 УК УССР (хищение государственного или коллективного имущества в особо крупных размерах), по которому он отделался условным сроком. В 1990 г. тот же Фрунзенский РОВД возбудило новое уголовное дело по той же статье УК, из-за чего бизнесмен и перебрался в Москву." ЗЫ: Владимир Владимирович хочет не уничтожать Окраину-) /// Это уже в тырнете зачитано, а что "по низам"? А? Кстати, забавно. Где связь и мотив? Кстати, какого года выпуска?
13:35
Инквизитор 2013-9
ddf Инквизитор 2013-9, ищи проблему глубже - это наказание ПФК ЦСКА за повреждение его фанатами гостевой трибуны на Олимпе2 ) /// Ничего не украли? Нет? Тогда это не к нам ..... Горит? Это к пожарным... Помирает? Это к врачам... Повредили? Это к стю... стьюю.. Ть-фу! К стюардам-шантропе, которым вы деньги платите!. Всё!!!! Отбой.
13:30
П_о_в_а_р
Гаттузо зол! Отстранение Романа Еременко от футбола на 30 дней может быть вызвано употреблением игроком так называемого «снюса» — измельченного увлажненного табака. Его производят и употребляют в Швеции. В ЕС (кроме Швеции) с 1992 года запрещена продажа «снюса», но применение его не ограничено. В Швеции и Норвегии «снюс» продается легально. В России он долгое время также продавался легально, но в декабре 2015 года был запрещен к реализации в торговых точках. -------------------------------------------------- Ерёменке привозил Эдуардычу снюс перед Уэльсом. инфа 146%.
13:28
Супершвайни
2Инквизитор 2013-9: а давай я начну с шестой : Гинер: "Украинские СМИ сообщали, что в 1986 г. Фрунзенский РОВД УВД Харьковской области предъявило Евгению Гинеру обвинения по ст. 86-1 УК УССР (хищение государственного или коллективного имущества в особо крупных размерах), по которому он отделался условным сроком. В 1990 г. тот же Фрунзенский РОВД возбудило новое уголовное дело по той же статье УК, из-за чего бизнесмен и перебрался в Москву." ЗЫ: Владимир Владимирович хочет не уничтожать Окраину-)
13:27
Инквизитор 2013-9
ddf Инквизитор 2013-9, ищи проблему глубже - это наказание ПФК ЦСКА за повреждение его фанатами гостевой трибуны на Олимпе2 ) /// Вот блин! И Колизей они разрушили! А Колокольник всё думает... Кто!??? М-да...
13:23
Инквизитор 2013-9
Супершвайни /// А пятая версия?) "Огласите пожалуйста весь список!" (с). )
13:20
ddf
Инквизитор 2013-9, ищи проблему глубже - это наказание ПФК ЦСКА за повреждение его фанатами гостевой трибуны на Олимпе2 )
13:09
Супершвайни
подождём)
13:08
SIZ170
.... подождём официальной версии отстранения.... остальное БЛА-БЛА-БЛА
13:08
Супершвайни
2Инквизитор 2013-9: есть ещё третья версия: за развал футбола РОССИИ и четвёртая версия: финляндия хочет присоедениццо))) есть ещё и пятая...
13:07
Супершвайни
А я то думаю, что же Рома всё бегает и бегает и всё бегает не по делу))) В космосе он ваааще не виден, человек - невидимка))) НАКАЗАТЬ !!! 30 дней наряда внеочереди =)
13:04
Инквизитор 2013-9
Х-м... для ослоумов покину две версии. Первая. Это всё придумал Черчиль в 18-м году, чтобы развалить ПФК"ЦСК РККА". Вторая. Ответка КББ за проверку игроков ФК"Ростов". Как вам? Муссируйте, бесплатно.)))
13:01
stuart_parsley
Если бы речь шла о допинге, то смысл это скрывать УЕФА. Тогда бы сразу объявили.
12:55
Блудный Свин .
допинговая конюшня!!!
12:53