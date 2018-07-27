18:20 | Футбол — РПЛ

"Серьезный футболист и скромный парень". Онопко - о сильных качествах Головина


Тренер ЦСКА  Виктор Онопко заявил, что хавбек "Монако"  Александр Головин является одним из лучших молодых игроков в Европе. 22-летний россиянин сегодня подписал 5-летний контракт с монегасками.

- Воля, серьезность, умение слушать и работать сделали Головина одним из лучших молодых футболистов Европы, - цитирует Онопко портал Goal. - Он может выступать на многих позициях, адаптироваться к различных схемам. Головин является скромным парнем, который не ведет себя как звезда. Он никогда не будет снижать требований к себе, так как всегда знает, к чему нужно стремиться.

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.

Головин создан для "Монако" и его тренера //
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