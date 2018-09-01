Серьезная ли травма у Смолова? Отвечает Семин

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что заменил нападающего Федора Смолова в матче 6-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:2) из-за микротравмы.

– Смолов – очень хороший футболист, который уже нам серьезно помогает, – приводит слова Семина официальный сайт "Локомотива". – У нас не так много футболистов в атаке, а играть нужно на три турнира. Его замена связана с микротравмой. Насколько она серьезная? Скоро узнаем. Нужно сделать МРТ.

"Локомотив" занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 8 очков.

"Краснодар" - "Локомотив": Смолов получил травму колена и покинул поле под свист //

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