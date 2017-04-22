Сердар Таски: "Я хотел бы, чтобы Промес остался в "Спартаке"

Защитник "Спартака" Сердар Таски надеется, что голландский форвард Квинси Промес останется в столичной команде, чтобы помочь ей в Лиге чемпионов. Также футболист отметил, что у него не возникло проблем при игре в паре с россиянином Георгием Джикией.

– Конечно, я хотел бы, чтобы Квинси остался, – цитирует ТАСС Таски. – Очень рассчитываю, что в этом сезоне мы станем чемпионами, а значит, осенью будем выступать в Лиге чемпионов – это уже другой уровень конкуренции, это особый турнир, в котором играют лучшие команды Европы. Если мы хотим играть в Лиге чемпионов успешно, то важно сохранить ведущих футболистов. Понятно, что у Квинси есть потенциал, чтобы закрепиться в сильнейших командах Европы, но я надеюсь, что он останется в "Спартаке", в том числе как раз из-за шанса сыграть в Лиге чемпионов.

Игра с Джикией? В составе нашей команды есть целый ряд центральных защитников, решения о том, кто будет играть в каждом конкретном матче, принимает тренерский штаб. С этим проблем не возникло. В течение недели мы наигрывали связи в линии обороны именно в такой комбинации, нам хватило времени, чтобы наладить четкое понимание.

Напомним, что "Спартак" сыграет с "Ростовом" в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча состоится сегодня, 22 апреля, в 16:30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча