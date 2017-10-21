Сердар Таски: "В следующем месяце поговорим о продлении контракта, я хочу остаться в "Спартаке"

Защитник "Спартака" Сердар Таски рассказал, что в следующем месяце планирует обсудить с руководством новый контракт с клубом. По его словам, он турок хочет остаться в команде, так как он счастлив в Москве.
-У меня контракт до лета 2018 года. Посмотрим, что будет, – сказал Таски. – Мы уже общались на тему контракта с руководством не так давно. Также планируем встретиться в следующем месяце. Я счастлив здесь. Надеюсь, мы найдем решение ситуации.
-Вы хотите остаться в “Спартаке”?
-Конечно, я счастлив тут. (Павел ГУРЕВИЧ)
Таски: "У меня контракт до лета, я хочу остаться в "Спартаке" pic.twitter.com/1gGMsTDZGk– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 21 октября 2017 г.