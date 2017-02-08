Сердар Таски: "Уверен, что вскоре Аленичев возглавит другую сильную команду"

Защитник "Спартака" Сердар Таски расстроен, что экс-наставник красно-белых Дмитрий Аленичев покинул команду, однако уверен, что у российского специалиста будет шанс поработать с сильным клубом. В "Спартаке" 44-летний тренер работал с 2015 по 2016 год.

– Сейчас, как вы сказали, цель "Спартака" – золото. Но признайтесь честно: могли представить летом, когда проиграли АЕК в Лиге Европы, а Дмитрий Аленичев ушел в отставку, что команда так быстро придет в себя? У многих болельщиков тогда началась паника: "Все пропало, опять одно и то же, очередной год потерян".

– А у меня – ничего подобного, - сказал Таски. - Напомню вам, что между двумя матчами с киприотами мы разгромили "Арсенал" со счетом 4:0. Поражение от АЕК действительно стало очень горьким разочарованием, но даже после него не было упаднического настроения и мыслей, что нас ждет провальный сезон. Напротив, мы смогли сконцентрироваться на внутреннем чемпионате, и это отчасти помогло. Хотя сыграть в групповой стадии еврокубков тоже было бы очень приятно.

– Грустно было расставаться с Аленичевым?

– Считаю его очень хорошим тренером. При нем я прогрессировал, мне нравилась игра, которую он требовал от линии обороны – выход в атаку за счет коротких передач, напористый стиль. Жаль, что все сложилось именно так. Почему у него не вышло? Ответить однозначно невозможно. Многие факторы слились воедино. Но уверен, вскоре он может возглавить какую-то другую сильную команду.

Полное интервью Сердара Таски