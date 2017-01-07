Сердар Таски: "Сконцентрирован на игре за "Спартак" во второй половине сезона"

Защитник "Спартака" Сердар Таски опроверг информацию о возможном переходе в "Трабзонспор". 29-летний немец намерен продолжать выступать за российский клуб. Ранее турецкие СМИ сообщили, что футболист прилетел в Турцию и прошел медицинское обследование перед подписанием контракта с турецким клубом.

- В последнее время в СМИ появляется много слухов о моем будущем, - цитирует Ajansspor Таски. - Ничего из этого не отражает действительность. Я повредил колено в России и не играл в последних пяти матчах чемпионата. Я ездил в Германию для лечения, и за это время ни разу не был в Стамбуле.

"Спартак" является лидером чемпионата России. У меня есть контракт, который действует еще полтора года. Я всем доволен и продолжаю выступать за российскую команду. У меня были предложения из Испании и Германии. Это нормально, переговоры происходят постоянно, но сейчас я сконцентрирован на второй половине сезона.