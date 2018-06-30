Сердар Таски: "Продолжу поддерживать "Спартак" как его фанат"

Защитник Сердар Таски, у которого сегодня, 30 июня, истек срок действия контракта со "Спартаком", назвал честью возможность выступать за московский клуб на протяжении 4,5 лет. 31-летний немец отметил, что п Празднование чемпионства с болельщиками на "Открытие Арене" навсегда останется в его памяти.

Таски покинул "Спартак" по истечении контракта

– Время прощаться, – говорит Сердар. – Для меня было честью играть четыре с половиной года в самом большом российском клубе. Хочу поблагодарить всю спартаковскую семью за замечательное время. Особенно наших невероятных болельщиков, которые поддерживали меня и команду на протяжении всего этого периода.

Победа в чемпионате России-2016/17 – незабываемый момент. Празднование с болельщиками на "Открытие Арене" останется в моей памяти навсегда. Кроме того, я счастлив стать обладателем Суперкубка России в составе красно-белых.

Хотел бы также поблагодарить руководство, тренеров и персонал "Спартака". Желаю своим партнерам нового успешного сезона. Надеюсь, что они вернут себе чемпионский титул.

Я не продолжу выступление в "Спартаке", но продолжу поддерживать команду, как большой ее фанат. Желаю всего наилучшего!

Таски выступал за "Спартак" с августа 2013 года. За это время он провел в составе красно-белых 85 матчей, забив 3 мяча. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок страны.

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