Сердар Таски: "После гола Промеса понял, что выиграем в матче с "Уфой"

Защитник "Спартака" Сердар Таски после матча 16-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:1) отметил, что встреча получилось непростой. Немец подчеркнул, что "Локомотив" удерживает лидерство в премьер-лиге благодаря хорошей игре.

– Это был не самый легкий матч, – сказал Таски. – Знали, что забить "Уфе" будет непросто. Но у нас получилось.

– Что думаете о голе Квинси? Красивый?

– Он был очень нужным. Понимаете, когда защищаются одиннадцать противников, забивать сложно.

– Ваши чувства в тот момент?

– Я был счастлив. Понял, что мы выиграем этот матч.

– У вас шрам под глазом. Что-то случилось?

– Это было в матче с "Севильей". Получил ногой.

– Сегодня тоже была драка. Что это было?

– Это же был важный матч не для нас одних. "Уфа" на одно очко позади. Эмоции...

– ЦСКА и "Локомотив" сыграли вничью. Это здорово для "Спартака"?

– Конечно. Нам нужно шаг за шагом подниматься по турнирной таблице. И если каждый будет играть вничью, а мы побеждать, то нам это удастся.

– Кто сильнее: "Локо", ЦСКА или "Зенит"?

– Они все хороши. "Локомотив" проделал большую работу сегодня. Железнодорожники удерживают первое место, потому что хорошо играют. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Уфа"