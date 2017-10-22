Сердар Таски: "Каррера не изменился с момента прихода в "Спартак"

Защитник "Спартака" Сердар Таски отметил главный тренер команды Массимо Каррера не изменился с момента прихода в команду. Итальянский специалист возглавил красно-белых летом 2016 года.

- Каким словом я могу охарактеризовать Массимо Карреру? Одно слово подобрать тяжело, может быть - успешный, - цитирует ТАСС Таски. - О результатах работы тренера нужно судить по его титулам, отталкиваясь от этого, можно сказать, что Массимо - успешный тренер. Для меня Каррера является важной частью того успеха, которого мы смогли достичь в прошлом сезоне. Надеюсь, что в будущем вместе с ним мы сможем закрепить успех и развить его.

Каждый раз, приходя на тренировку, можно заметить что- то новое в личности и методах работы Карреры. Отчетливо видно, что тренер имеет определенный план действий, который он разными способами доносит до всех в команде, и все его выполняют. Думаю, что Каррера практически не изменился с того момента, как нам его представили, и до сегодняшнего дня. Видимо, он сумел найти определенный баланс в поведении с командой и в ее настройках, я надеюсь, что, действуя в том же духе, мы сможем оставаться на правильном пути.