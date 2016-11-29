Сердар Азмун: "Возможно, Бердыев для меня больше чем тренер"

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун отметил, что решающую роль в его карьере сыграл Курбан Бердыев. Под его руководством иранец играл в "Рубине" и "Ростове".

– Он очень хороший человек, он помог "Ростову" и каждому игроку в отдельности, если посмотреть на каждого игрока, как мы играли два года назад и сейчас – это колоссальная разница, - цитирует "Р-Спорт" Азмуна. - Все это видят.

– Чувствуете разницу между временем, когда играли под его руководством в "Рубине" и когда играете сейчас в "Ростове"?

– Сложно ответить на этот вопрос. В "Рубине" и в "Ростове" он всегда честно говорил: сегодня ты плохо провел тренировку, не задирайся. Если ты забил "Баварии", не надо думать, что ты поднялся на уровень неба и никогда не упадешь. Если забил любой другой команде – тоже, так было в Казани, так есть в "Ростове". Я не вижу разницы, я только понимаю, что он всегда требовал личного максимума футболистов в играх и на тренировках.

– Можно сказать, что он больше, чем просто тренер для вас?

– Возможно, иногда он помогал мне в жизни.

– Каким образом?

– Я не хочу рассказывать, это секрет, но такое бывало. Возможно, он помогал не только мне, другим игрокам тоже, но мы просто не знаем об этом. Он не хочет, чтобы я ошибался, он всегда старается меня поправлять и заставляет думать.