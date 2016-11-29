14:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сердар Азмун: "Ростов" еще может выиграть премьер-лигу"

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Нападающий "Ростова" Сердар Азмун отметил в интервью "Р-Спорт", что для его команды ничего не потеряно в премьер-лиге. При этом он согласился, что Лига чемпионов отнимает много сил.

– Этот сезон для "Ростова" получается немного другим, чем прошлый, когда клуб сенсационно лидировал и закончил на втором месте в РФПЛ – сейчас команда теряет много очков.

– У нас сейчас игра каждые 3-4 дня, это сложно. С "Ростовом" такое впервые. Лига чемпионов отнимает много сил. Я думаю, что во второй части сезона у нас получится улучшить свою позицию и подняться на второе-третье место, а может и выиграть чемпионат. У нас еще куча матчей впереди.

– Что сейчас важнее: занять третье место в группе Лиги чемпионов и попасть в Лигу Европы или набирать очки в РФПЛ?

– И то и другое, я думаю, очень важно.

– Команда не раз жертвовала матчами в РФПЛ, давая отдохнуть ведущим игрокам, а в итоге теряла очки.

– Это логично, игрокам нужно отдыхать. Кто-то травмируется, кто-то очень устает, потому что мы играем раз в три дня. Даже мне сложно, я моложе многих в команде, но порой я ужасно устаю от такого графика. Я думаю, что после зимней паузы все будет иначе.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161129/1112942052.html

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КОММЕНТАРИИ (6)
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werder63

Еще один чемпион! Азмун, опоздал ты! Шалимов - чемпион! Ты максимум второй! Пачками понесло этих Мюнхгаузенов!)))

16:46

fedland

Интересно, какую премьер-лигу он имел ввиду. может в англию собрался? ну тогда покеда...

16:39

Slim Taller

Понесло этого перса аки Остапа Бендера. То Иран у Бразилии выиграет,то недоразумение премьер-лигу.

16:31

Felix BARSA

Конечно все впереди, будем бороться за самые высокие места! С нами Бекиевич, он все давно просчитал!!!

16:05

Cheremis57

Браво, Сердар! Вам это по плечу!! Удачи,"Ростову"!!!

15:42

_Я_против_Астротерфа_

а может и не выиграть)))

15:26

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Материалы других СМИ