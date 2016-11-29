Сердар Азмун: "Ростов" еще может выиграть премьер-лигу"

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун отметил в интервью "Р-Спорт", что для его команды ничего не потеряно в премьер-лиге. При этом он согласился, что Лига чемпионов отнимает много сил.
– Этот сезон для "Ростова" получается немного другим, чем прошлый, когда клуб сенсационно лидировал и закончил на втором месте в РФПЛ – сейчас команда теряет много очков.
– У нас сейчас игра каждые 3-4 дня, это сложно. С "Ростовом" такое впервые. Лига чемпионов отнимает много сил. Я думаю, что во второй части сезона у нас получится улучшить свою позицию и подняться на второе-третье место, а может и выиграть чемпионат. У нас еще куча матчей впереди.
– Что сейчас важнее: занять третье место в группе Лиги чемпионов и попасть в Лигу Европы или набирать очки в РФПЛ?
– И то и другое, я думаю, очень важно.
– Команда не раз жертвовала матчами в РФПЛ, давая отдохнуть ведущим игрокам, а в итоге теряла очки.
– Это логично, игрокам нужно отдыхать. Кто-то травмируется, кто-то очень устает, потому что мы играем раз в три дня. Даже мне сложно, я моложе многих в команде, но порой я ужасно устаю от такого графика. Я думаю, что после зимней паузы все будет иначе.
werder63
Еще один чемпион! Азмун, опоздал ты! Шалимов - чемпион! Ты максимум второй! Пачками понесло этих Мюнхгаузенов!)))
16:46
fedland
Интересно, какую премьер-лигу он имел ввиду. может в англию собрался? ну тогда покеда...
16:39
Slim Taller
Понесло этого перса аки Остапа Бендера. То Иран у Бразилии выиграет,то недоразумение премьер-лигу.
16:31
Felix BARSA
Конечно все впереди, будем бороться за самые высокие места! С нами Бекиевич, он все давно просчитал!!!
16:05
Cheremis57
Браво, Сердар! Вам это по плечу!! Удачи,"Ростову"!!!
15:42
_Я_против_Астротерфа_
а может и не выиграть)))
15:26