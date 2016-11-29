Сердар Азмун: "Ростов" еще может выиграть премьер-лигу"

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун отметил в интервью "Р-Спорт", что для его команды ничего не потеряно в премьер-лиге. При этом он согласился, что Лига чемпионов отнимает много сил.

– Этот сезон для "Ростова" получается немного другим, чем прошлый, когда клуб сенсационно лидировал и закончил на втором месте в РФПЛ – сейчас команда теряет много очков.

– У нас сейчас игра каждые 3-4 дня, это сложно. С "Ростовом" такое впервые. Лига чемпионов отнимает много сил. Я думаю, что во второй части сезона у нас получится улучшить свою позицию и подняться на второе-третье место, а может и выиграть чемпионат. У нас еще куча матчей впереди.

– Что сейчас важнее: занять третье место в группе Лиги чемпионов и попасть в Лигу Европы или набирать очки в РФПЛ?

– И то и другое, я думаю, очень важно.

– Команда не раз жертвовала матчами в РФПЛ, давая отдохнуть ведущим игрокам, а в итоге теряла очки.

– Это логично, игрокам нужно отдыхать. Кто-то травмируется, кто-то очень устает, потому что мы играем раз в три дня. Даже мне сложно, я моложе многих в команде, но порой я ужасно устаю от такого графика. Я думаю, что после зимней паузы все будет иначе.