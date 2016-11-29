Сердар Азмун: "Понимаю, почему "Рубин" так поступает, но у меня нет проблем с документами"

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун отметил в интервью "Р-Спорт", что претензии "Рубина" к нему и ростовскому клубу безосновательны. По его словам, контракт между ним и "Ростовом" подписан в соответствии со всеми правилами.

– Последние события, касающиеся вашего трансфера из "Рубина" в "Ростов", навели много шума в СМИ, что происходит?

– Ничего. У меня нет проблем, честное слово.

– Но казанцы продолжают настаивать, что вы подделали документы.

– Если бы они говорили правду, то ФИФА давно запретила бы мне играть, а если ФИФА разрешает, значит все в порядке. Они пишут в ФИФА, еще куда-то, но мне все равно.

– На вас это не давит?

– Нет. Для меня ничего из этого не имеет значения, я концентрируюсь на тренировках, на играх. Я знаю, что они делают это, потому что я им был нужен, и они хотели, чтобы я остался в "Рубине", но я ушел. Я понимаю, почему они так поступают, но у меня нет проблем с документами.