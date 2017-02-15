Сердар Азмун: "Недавно в Иране писали, что я могу перейти в "Барселону. Это смешно"

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун заявил, что ему не поступали предложения от "Барселоны", а также заявил, что переход в известный клуб может испортить его карьеру. В текущем сезоне чемпионата России он забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи в 14 встречах, а также отметился 4 голами и двумя передачами в 10 играх Лиги чемпионов.

– Иранские СМИ постоянно связывают меня с разными трансферными слухами, – цитирует Tehran Times Азмуна. – Например, недавно сказали, что "Барселона" собирается меня подписать. Это смешно. У меня не было никакого контакта с этим клубом. Я всегда говорил, что у меня не было контактов с "Барселоной", "Ювентусом" или "Арсеналом".

Я всегда болел за "Реал", но сейчас все мое внимание сосредоточено на "Ростове". Да, мне может поступить очень привлекательное предложение. Но представьте, как я перехожу, например, в "Ливерпуль", не смог пробиться в стартовый состав, и это разрушило мою карьеру. Я счастлив в "Ростове" и наслаждаюсь своей жизнью здесь.