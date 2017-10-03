Сердар Азмун: "Моя мечта - играть в "Реале"

Нападающий "Рубина" и сборной Ирана Сердар Азмун отметил, что его целью является перезд в один из топ-чемпионатов. По его словам, для этого необходимо хорошо выступить на чемпионате мира-2018 в России. Также форвард подчеркнул, что с детства мечтает играть за "Реал".

- Я хочу играть в топ-лиге. Приму окончательное решение после чемпионата мира-2018, - приводит Tasnim слова Азмуна. - Сейчас мне нужно играть в основном составе "Рубина", потому что простой в течение месяца может навредить моей форме.

Все команды, которые вышли на чемпионат мира, хорошо подготовлены. Иран тоже должен это сделать. Хочу забить гол на этом турнире, потому что он лучший. Моя мечта? Я хочу играть в "Реале". Это мой любимый клуб с детства.