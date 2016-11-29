Сердар Азмун: "Мне не нравится, когда меня называют "иранским Месси"

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун в интервью "Р-Спорт" опроверг слухи о том, что может перейти в ближайшее время в европейских клуб. При этом он подчеркнул, что есть мысль однажды заиграть в топ-команде.
– Сейчас очень много слухов об интересе к вам со стороны "Ливерпуля", ПСВ, "Аякса".
– У меня нет никаких предложений. Если появится, я рассмотрю его, будь то "Ливерпуль" или любой другой клуб.
– А вам самому чего бы хотелось? Остаться в России или поехать в Европу?
– Ну, конечно, я бы хотел поиграть в Европе.
– Выбирая между "Барселоной" и "Реалом", кто круче?
– Для меня "Реал".
– Вы как-то говорили, что вам надоело сравнение с Лионелем Месси.
– Я уже сто раз говорил, что мне не нравится, когда меня называют "иранским Месси", я не играю как он, я не обхожу соперников на дриблинге, вообще не понимаю, почему нас сравнивают.
– А с кем вы можете себя сравнить?
– Со Златаном.
– То есть, вы играете как он?
– Нет, но я хочу играть как он. Не думаю, что сейчас я играю как он.