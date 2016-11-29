Сердар Азмун: "Мне не нравится, когда меня называют "иранским Месси"

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун в интервью "Р-Спорт" опроверг слухи о том, что может перейти в ближайшее время в европейских клуб. При этом он подчеркнул, что есть мысль однажды заиграть в топ-команде.

– Сейчас очень много слухов об интересе к вам со стороны "Ливерпуля", ПСВ, "Аякса".

– У меня нет никаких предложений. Если появится, я рассмотрю его, будь то "Ливерпуль" или любой другой клуб.

– А вам самому чего бы хотелось? Остаться в России или поехать в Европу?

– Ну, конечно, я бы хотел поиграть в Европе.

– Выбирая между "Барселоной" и "Реалом", кто круче?

– Для меня "Реал".

– Вы как-то говорили, что вам надоело сравнение с Лионелем Месси.

– Я уже сто раз говорил, что мне не нравится, когда меня называют "иранским Месси", я не играю как он, я не обхожу соперников на дриблинге, вообще не понимаю, почему нас сравнивают.

– А с кем вы можете себя сравнить?

– Со Златаном.

– То есть, вы играете как он?

– Нет, но я хочу играть как он. Не думаю, что сейчас я играю как он.