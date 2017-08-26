Сербские СМИ: "Спартак" хочет купить у "Црвены Звезды" Канга

"Спартак" сделал предложение "Црвене Звезде" по приобретению полузащитника Гелора Канга, утверждает сербское издание HotSport. 26-летний габонец также известен по выступлениям за "Ростов" с 2013 по 2016 год.

Белградский клуб в настоящий момент ведет переговоры о продлении контракта с хавбеком. Красно-белые теперь ждут ответа от "Црвены Звезды".

В этом сезоне Канга провел три матча в квалификации Лиги Европы и забил два гола. Всего в составе "Црвены Звезды" он принял участие в 42 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 17 голевых передач.